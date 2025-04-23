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"النصيحة على الملأ فضيحة".. ماذا قالت ريم البارودي عن إطلالة محمد رمضان في أمريكا؟

06:54 م الأربعاء 23 أبريل 2025

ريم البارودي

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كتب - معتز عباس:

تحل الفنانة ريم البارودي ضيفة ببرنامج "من قريب"، تقديم الإعلامي نزار الفارس، يوم الجمعة المقبلة، على قناة عراق الحدث.

وكشفت ريم البارودي عن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب والإعلامية ريهام سعيد، وكذلك رأيها في إطلالة محمد رمضان الأخيرة في مهرجان "كوتشيلا" بأمريكا، كما تحدثت عن دعمها للفنانة زينة بشكل كامل ومستمر ضد الفنان أحمد عز.

ونشر نزار الفارس مقطع برومو للحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وقالت فيه عن مقالب رامز جلال: "البرامج طبعا متفق عليها".

وتحدث نزار الفارس، عن إطلالة محمد رمضان الأخيرة في أمريكا، لترد عليه ريم: "النصيحة على الملأ فضيحة".

وشاركت ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

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ريم البارودي برنامج من قريب الإعلامي نزار الفارس إطلالة محمد رمضان أمريكا انستجرام ريم البارودي
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