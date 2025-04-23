مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عودة دعم هيئة تنشيط السياحة قبل انطلاقة الدورة الـ11

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عودة دعم هيئة تنشيط السياحة للدورة الحادية عشرة التي من المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة، وتقدم في بيان صحفي بالشكر والتقدير إلى وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي، لسرعة تدخله والاستجابة الفورية لحل أزمة المهرجان.

وجاء في البيان "يثمن المهرجان هذا الدعم الكبير، الذي يعكس تقدير الوزارة لأهمية الفعاليات الثقافية ودورها في تنشيط السياحة وتعزيز صورة مصر إقليميًا ودوليًا".

كما يتوجه المهرجان بالشكر لجميع العاملين في هيئة تنشيط السياحة على سرعة إنهاء الإجراءات والتعاون البنّاء، وتابع "ويعبر المهرجان عن اعتزازه بهذا الدعم، ويؤكد على استمراره في تقديم محتوى فني متميز يسهم في إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمصر".

وتواصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مع المخرج كريم الشناوي والمنتج أحمد فهمي بعد دعمهما للمهرجان في دورته المقبلة، وتم شرح الانفراجة التي تحققت مؤخراً بفضل جهود وزارة السياحة.

واشار المهرجان "أكد كل من الشناوي وفهمي على أهمية استمرار الدعم المقدم للمهرجان، مثمنين جهود إدارته، كونه يشكل جزءاً مهماً من المشهد الثقافي والسينمائي في مصر، ويجب أن يتم دعمه بشكل مستمر لضمان استمرارية نجاحه وتطوره، وتحقيق أهدافه في تعزيز حضور سينما الأفلام القصيرة وتوفير منصة شديدة الأهمية للمواهب الجديدة".

جدير بالذكر أن المهرجان أعلن عن تكريمه الفنان الشاب أحمد مالك والفنانة ريهام عبدالغفور في دورته الحادية عشرة.