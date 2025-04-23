يسرا تتعاقد على فيلم "الست لما".. وبدء تصويره قريبا

كتب- هاني صابر:

تعاقدت النجمة يسرا، على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" وينتمي لأعمال اللايت كوميدي.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن، يسرا قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "شقو" حيث شارك ببطولته عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي.

كما ظهرت يسرا خلال شهر رمضان 2025، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.