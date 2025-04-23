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بالصور.. ساندي تحتفل بعيد ميلادها..وتعلق: "حلمت أكون مشهورة"

06:18 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة ساندي على مشاركة متابعيها احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت ساندي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بالأمس ودعت واحدة من أجمل سنوات حياتي اليوم، أرحب بعام جديد نسخة جديدة مني - بوضوح أعمق، وإيمان أقوى، وروح منسجمة مع الإلهي".

وأضافت: "حلمت ذات مرة أن أكون فنانة مشهورة مع المعجبين والنجاح والجمال والثروة، ولكن عندما وصلت لتلك الأحلام أدركت أنها مجرد وعاء، تحملني إلى نسخة أعلى من نفسي - واحدة متماشية مع الطبيعة النقية التي وضعها الله بداخلي".

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وأتمت: "الحمد لله على الحكمة والنور والرحلة من أعمق جزء مني... شكرًا لك".

وتلقت ساندي التهاني من نجمات الفن، أبرزهم الفنانة ميرهان حسين، والفنانة نورهان منصور.

وأطلقت ساندي أغنية "هوب هوب" مؤخرًا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

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