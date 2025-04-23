روجينا تنعى الإعلامي صبحي عطري: "خبر صادم وحزين"

كتبت - سهيلة أسامة:

نعت الفنانة روجينا الإعلامي الراحل صبحي عطري، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بذبحة صدرية مفاجئة.

ونشرت روجينا صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ والصديق العزيز صبحي عطري في ذمة الله، خبر صادم وحزين، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان حساب ET بالعربي أعلن خبر رحيل صبحي عطري عبر "إنستجرام": "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري.. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية. رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان."

اشتهر العطري بتقديمه برنامج "ترندينج" عبر قناة "mbc" سابقا، كما عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها يا هلا، وآخر الأخبار online، وstar world، وموزاييك، وfun news، وwrap up، وقدم النشرة الفنية الأسبوعية ضمن برنامج "سيدتي"، كما عمل معدا في برنامج fashion time.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، من بطولة عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، والعمل من إخراج مي ممدوح، وتأليف محمود عزت، ويتكوّن من 15 حلقة.

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