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منة شلبي تعلق على حصولها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان جمعية الفيلم.. ونادية الجندي تهنئها

05:58 م الأربعاء 23 أبريل 2025

منة شلبي

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كتبت - سهيلة أسامة:

عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ51، عن دورها في فيلم "الهوى سلطان"، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان.

ونشرت منة شلبي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة التكريم، وعلّقت:"جائزة غالية أوي على قلبي.. شكرًا مهرجان جمعية الفيلم".

وتلقت "منة" العديد من التهاني من زملائها في الوسط الفني، إذ علقت الفنانة نادية الجندي: "مبروك يا حبيبة قلبي"، وكتبت الفنانة ريهام عبد الغفور: "ألف مبروك يا حبيبة قلبي"، بينما اكتفت الفنانة منى زكي بوضع إيموجي "تصفيق" تعبيرًا عن دعمها.

يُذكر أن فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

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منة شلبي منة شلبي أفضل ممثلة مهرجان جمعية الفيلم منة شلبي على انستجرام منة شلبي في فيلم الهوى سلطان
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