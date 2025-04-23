بكلمات مؤثرة.. تامر حسني ينعى الإعلامي صبحي عطري

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان تامر حسني الإعلامي الراحل محمد عطري، الذي رحل عن عالمنا إثر سكتة قلبية، عن عمر يناهز الـ 48 عامًا.

وكتب تامر عبر حسابه عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "البقاء لله كان إنسان جميل، حقيقي طيب الله يرحمك يا صبحي يا حبيبي ويصبر أهلك، نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

وكشف الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي تفاصيل صادمة حول الإعلامي صبحي عطري، الذي أُعلن عن وفاته صباح اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح هنيدي أن الوفاة لم تحدث اليوم، بل حدثت قبل ثلاثة أيام في ألمانيا، وكتب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "وداعًا لأخي الصغير الإعلامي صبحي عطري، الذي رحل عن حياتنا، رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "صبحي، صاحب الروح الحلوة واللسان اللبق، لبى دعوتي لحضور سحور يوم 18 رمضان الأخير في دبي، لكن قضاء الله وقدره لم يمهله لتحقيق أحلامه وأمانيه التي ياما أخبرني عنها على الصعيدين المهني والشخصي سواء عندما أجريت له لقاء في مجلة زهرة الخليج، أو عندما بيت واحد عند عملنا في شركة كاريزما وبرامج مشتركة (تريندنج وإي تي بالعربي)، وفخري به إنه ظل بار ومرضي لوالدته التي أتقدم لها ولأخوته بأحر التعازي على فقدانه".

وتابع هنيدي: "لكل من اتصل يستفسر محبة عن وفاة صبحي (الذي رحل عن عمر يناهز 48 عاما) ، بلغني إنه توفي في ألمانيا من قرابة ثلاثة أيام بسكتة قلبية لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم، ادعوا لصبحي وأمواتنا اجمعين بالرحمة، هم السابقون ونحن اللاحقون .. ودمتم سالمين".

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