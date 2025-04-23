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صاحب الروح المبهجة".. يسرا تنعى الإعلامي صبحي عطري

05:53 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الفنانة يسرا

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كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة يسرا الإعلامي الراحل محمد عطري، الذي رحل عن عالمنا إثر سكتة قلبية، عن عمر يناهز الـ 48 عامًا.

وكتبت يسرا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "البقاء لله، وفاة الإعلامي صاحب الروح المبهجة صبحي عطري، خالص العزاء لأسرته ولكل أصدقائه ومحبيه".

وكان حساب ET بالعربي قد أعلن الخبر الحزين عبر "إنستجرام"، قائلًا: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري.. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية. رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان."

اشتهر العطري بتقديمه برنامج "ترندينج" عبر قناة "mbc" سابقا. كما عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها يا هلا، وآخر الأخبار online، وstar world، وموزاييك، وfun news، وwrap up. وقدم النشرة الفنية الأسبوعية ضمن برنامج "سيدتي"، كما عمل معدا في برنامج fashion time.

يسرا

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