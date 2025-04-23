اليوم.. حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة "مش مرتاح"

كتبت - نوران أسامة:

يستعد الفنان حمادة هلال، اليوم الأربعاء، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مش مرتاح"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات إكس، ألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس.

ونشر حمادة هلال البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "اليوم إن شاء الله الساعة 6 على قناتي الرسمية على يوتيوب".

يُذكر أن حمادة هلال شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح - أسطورة العهد"، والذي شاركه في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، غادة طلعت، وخالد سرحان، المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.

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