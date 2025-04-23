غادة عبد الرازق تعلق على مشاركتها في "شباب امرأة"

كتبت - سهيلة أسامة:

عبرت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "شباب امرأة"

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بوستر الفيلم المأخوذ منه العمل، وكتبت: "كان شرف كبير ليا ولكل فريق العمل إننا نقدم عمل من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، الحمد لله كنا جميعًا على قدر المسؤولية، سواء اتفق معنا الجمهور أو اختلف، فنحن نحترم كل الآراء".

وأضافت: "استمتعنا جميعًا في هذا العمل، ونتمنى في الأعمال القادمة نفضل قد المسؤولية بحبكم، والأهم عندي بحترم جمهوري العظيم والعزيز".

مسلسل "شباب امرأة" مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، ومحمود حافظ، ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وعمرو وهبة، لبنى ونس، محمد الصاوي وآخرين.

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