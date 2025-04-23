تعرض نجل رامي صبري لوعكة صحية.. وزوجته تطلب الدعاء

كتبت - نوران أسامة:

أعلنت شيري، زوجة الفنان رامي صبري، عن تعرض نجلها لوعكة صحية، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء.

وكتبت "شيري" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "حبيبي يا ابني، يا رب تطلع بألف سلامة، اللهم إني استودعتك ابني، فهو قرة عيني، يا رب ابعد عنه كل مكروه، واحفظه بحفظك يا كريم. اللهم لا تريني فيه ما يؤذيني يا رب أسعد أيامه يا رب."

وكان الفنان رامي صبري أعلن قبل أسابيع عن وفاة والدة زوجته، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله، برجاء الدعاء لها بالرحمة".



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