جيب قصيرة.. بوسي تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت المطربة الشعبية بوسي جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جيبة قصيرة وجاكيت جلد.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "شيك أوي، التوب، قلبي، ماشاء الله عسل، بسبوسة القمر، ربنا يحميكي، قمر".

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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