أول تعليق من نجل سليمان عيد بعد تحقيق تركي آل الشيخ أمنية والده

كتب-مصطفى حمزة:

حرص "عبده" نجل الفنان الراحل سليمان عيد، على توجيه رسالة إلى المستشار تركي أل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، ردا على قرار المستشار بشأن والده الراحل.

عبده سليمان عيد، عبر صفحته في موقع فيسبوك،كتب: "شكر الله سعيك سيادة المستشار تركي آل الشيخ، جزاك الله خيرا ووفقك دائما، ربنا يرحم والدي ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى بإذنه إن شاء الله".

وتابع: "وشرف ليا إني أكون جزء صغير في المساهمة في إسعاد الناس زي أبويا والسير في خطاه، دينيا وأدبيا وفنيا، والحمد لله أنا مؤمن جدا وعندي يقين أي حاجة حلوة حصلت لي، وهتحصلي في حياتي كلها فهي أولا كرم ولطف من ربنا ثم ثانيا خير من حب الله وحب الناس لوالدي الله يرحمه، الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك و يسكنك الفردوس الأعلى مع الشهداء و الصديقين والأنبياء".

المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة للفنان الراحل سليمان عيد مع النجم كريم عبد العزيز، وكتب: "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخوي عدنان كيال المسئول عن المسرحيات في موسم الرياض على أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من ١٠ مسرحيات في آخر ٦ سنوات في المملكة، وأنه أبلغه منذ أيام برغبته أن يكون في الموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز، لكن القدر لم يمهله، وهذه إرادة الله".

وتابع،:" لذلك وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشارك في المسرحية والموسم القادم وأيضا بلغني أنه ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجهت بالاستفادة منه في الموسم ".

الفنان الراحل سليمان عيد، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 64 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.