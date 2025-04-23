ماجد المصري عن ابنته ماهيتاب: "في طريقها ترجع تتحجب"

كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان ماجد المصري ضيفًا على برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، وتحدث خلال الحلقة عن ارتداء ابنته ماهيتاب الحجاب.

وقال "المصري": "في بداية سن المراهقة، زي ما بيحصل مع كتير من البنات، ولازم الحجاب يكون عن اقتناع، هي قالت لي إنها هتلبسه، فقلت لها البسيه، وبعدها خلعت الحجاب، في البداية قلتلها بلاش علشان لو لبستيه مش هتخلعيه، ففكرت وقالت لي إنها هتلبسه، وأنا كنت متأكد إنها شوية وهتخلعه".

وتابع: "سبتها تجرب وتقرب من ربنا، ليه لأ؟ مقدرش أمنعها من ده، وخلعته وسيبتها، وهي الآن في طريقها ترجع تتحجب".

ويُذكر أن ماجد المصري شارك في موسم دراما رمضان 20 25 بمسلسل "إش إش"، من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.

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