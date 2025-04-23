كريم محمود عبدالعزيز أحدثهم.. 3 شائعات ارتباط طاردت دينا الشربيني

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة دينا الشربيني، قوائم تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع ما زعمته صحيفة لبنانية، عن وجود قصة حب بين دينا والنجم كريم محمود عبد العزيز.

الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، أثارت الجدل، بعد نشرها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تجمع النجمة دينا الشربيني، والنجم كريم محمود عبد العزيز من فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، وكتبت: "خاص- النجمة المصرية دينا الشربيني مرتبطة بقصة حب كبيرة بالنجم المصري كريم محمود عبد العزيز وهناك نية للزواج وطبعا زوجته زعلانة جدا ولا تعرف كيف تتصرف في هذه القصة، يذكر أن كريم متزوج ولديه ثلاثة بنات، ودينا كانت مرتبطة بالنجم عمرو دياب".

ويأتي ما زعمته الصحفية اللبنانية بعد مشاركة النجمة دينا الشربيني، مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي .

ويعد النجم كريم محمود عبدالعزيز الأحدث في قائمة النجوم الذين طاردت النجمة دينا الشربيني، وجود قصص حب بينها وبينهم، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

أنس بوخش

طاردت النجمة دينا الشربيني، شائعات وجود قصة حب بينها وبين الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، بعد ظهوره معها بالعرض الأول لفيلم "شقو" في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، كان قد أجرى حوار مع النجمة دينا الشربيني، ضمن حلقات برنامجه الحواري ”ABtalks“، التي أجراها مع مع مجموعة من أبرز النجوم والنجمات، منهم: أحمد حلمي، أنغام، أحمد سعد.

حسن أبو الروس

وعقب مشاركة النجمة دينا الشربيني مع الفنان حسن أبو الروس، في كليب أغنية بعنوان "فلتت مني"، وظهورها معه في مهرجان الجونة السينمائي، ترددت أنباء وجود قصة حب تجمعهم.

عمرو دياب

النجمة دينا الشربيني، كانت على مدار سنوات، مصدرا لجدل واسع، بسبب النجم عمرو دياب، وكانت البداية عقب طرح أغنية "أجمل عيون"، إذ أثيرت الأقاويل حول كونها مهداة لها.

و بعد مشاركة النجمة دينا الشربيني، في كليب أغنية "أماكن السهر"، مع النجم عمرو دياب، وظهورها معه في أكثر من حفل، إلى جانب جولاته الفنية’، زادت سخونة السؤال عن وجود قصة حب .

تعليق دينا الشربيني

النجمة دينا الشربيني، خلال ظهورها في برنامج "et بالعربي" مع الإعلامية ريم ميلاد، تحدثت عن حقيقة دخولها في قصة حب جديدة، وسبب تأخرها في ارتداء الفستان الأبيض

وأجابت: "حقيقي معرفش.. إن شاء الله مفيش حاجة متأخرة"، وأضافت أنها تعيش قصة حب جديدة.

وردا على سؤال: "لو بقيتي أم تحبي يكون عندك ولد أو بنت؟، قالت دينا: "يكون عندي محمد وليلى على اسم والدي ووالدتي".

فيلم "الهنا اللى انا فيه"

تصريحات دينا الشربيني

دينا الشربيني عن قصة حب مع حسن ابو الروس