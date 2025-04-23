وفاة الفنان عبدالمنعم عيسى

كتبت- سهيلة أسامة

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الفنان عبد المنعم عيسى، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ولم تكشف أسرته عن موعد ومكان تشييع الجثمان حتى الآن.

الفنان الراحل عبد المنعم عيسى شارك في العديد الأعمال الدرامية، والأعمال المسرحية، والإنتاجات السينمائية، من بينهم مسرحية هاملت عام 1978، ومسلسل على هامش السيرة عام 1978، ومسلسل أديب عام 1982.

اقرأ أيضًا:

جوري بكر بدون مكياج ووائل جسار بصحبة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

تامر عبدالمنعم يشرف على الاستعدادات النهائية لحفل عيد الربيع الجمعة المقبل

هاجر أحمد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

بعد غياب عشر سنوات.. فيلم happy heroes : the stones في دور العرض المصرية