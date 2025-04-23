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وفاة الفنان عبدالمنعم عيسى

01:51 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الراحل عبد المنعم عيسى

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كتبت- سهيلة أسامة

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الفنان عبد المنعم عيسى، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ولم تكشف أسرته عن موعد ومكان تشييع الجثمان حتى الآن.

الفنان الراحل عبد المنعم عيسى شارك في العديد الأعمال الدرامية، والأعمال المسرحية، والإنتاجات السينمائية، من بينهم مسرحية هاملت عام 1978، ومسلسل على هامش السيرة عام 1978، ومسلسل أديب عام 1982.

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عبد المنعم عيسى الفنان عبد المنعم عيسى
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