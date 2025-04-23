كندة علوش تنعى الإعلامي السوري صبحي عطري: "ما عم صدق ومارح صدق"

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة السورية كندة علوش الإعلامي الراحل صبحي عطري، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت كندة مجموعة صور أرشيفية تجمعها بعطري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بالرغم من قسوة الحياة، إلا إن الموت قادر يفجعنا بناس غاليين، ما ممكن نتخيل إنهم يرحلوا بهالسرعة.. أنا ما عم صدق، ومارح صدق."

وأضافت: "رح أعتبرك مسافر متل دايمًا، ورح تبعتلي وتحاكيني بأي يوم، ونلتقى ونضحك من قلبنا.. الله يرحمك يا صبحي.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وقراءة الفاتحة على روحه."

وكان حساب ET بالعربي قد أعلن الخبر الحزين عبر "إنستجرام"، قائلًا: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري.. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية. رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان."

اشتهر العطري بتقديمه برنامج "ترندينج" عبر قناة "mbc" سابقا. كما عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها يا هلا، وآخر الأخبار online، وstar world، وموزاييك، وfun news، وwrap up. وقدم النشرة الفنية الأسبوعية ضمن برنامج "سيدتي"، كما عمل معدا في برنامج fashion time.

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