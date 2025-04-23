مروة صبري: "حلا شيحة شخصية طيبة لكن هي متخبطة ومفيش جوازة جديدة"

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الإعلامية مروة صبري، عن عودة الفنانة حلا شيحة لارتداء الحجاب.

وقالت مروة من خلال برنامجها "قعدة ستات": "شخصية زي شخصية حلا شيحة شخصية غلبانة، وطيبة وجواها خير، قريبة من ربنا جدا ولكن هي متخبطة بشكل كبير، الناس شايفة إن حلا شيحة اتحجبت علشان في جوازة، وراجل متدين وهو اللي حجبها".

وتابعت: "وفي ناس قالت إنها هتتجوز سامح حسين، علشان هو عمل في رمضان برنامج (قطايف) برنامج ديني وقريب من ربنا، معلوماتي بتقول إن مفيش جوازة".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت أخر أعمالها مسلسل "إمبراطورية ميم"، رمضان 2024، بمشاركة النجم خالد النبوي، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

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