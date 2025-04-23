ملك أحمد زاهر تخضع لجلسة تصوير جديدة داخل اسطبل خيول (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خضعت الفنانة ملك أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،

وظهرت "ملك" خلالها بإطلالة مميزة داخل اسطبل خيول بزي الفروسية.

وخطفت الصور أنظار المتابعين، وانهالت عليها التعليقات، وجاء بعضها كالتالي: "أحلى ملوكة"، "جمالك طبيعي ما شاء الله"، "نسخة من مامتك"، "إيه الجمال ده كله؟".

يُذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، رنا رئيس، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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