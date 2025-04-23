ماجد المصري يوجه وصية مؤثرة لأبنائه على الهواء (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان ماجد المصري ضيفًا على برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر قناة "الجديد فن" اللبنانية، موجّهًا وصية مؤثرة لأبنائه.

وقال "ماجد": "أحب أوصيهم وأقولهم الاتحاد قوة وكل ما تبقوا مع بعض تبقوا أقوى، ربنا ما يحرمكوا من بعض ويزيد محبتكم لبعض وتبقوا دايما سند لبعض ومتنسوش تدعولي كتير".

يُذكر أن ماجد المصري شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.

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