أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صور مع عائلته من برج القاهرة

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورتين جديدتين تجمعه بعائلته خلال زيارتهم إلى برج القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في الصور برفقة عائلته، وعلق قائلًا: "عن هذا الصباح من برج القاهرة مع عيلتي الصغيرة، ربنا يخليكوا ليا".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية كان فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي عُرض في يونيو من العام الماضي، وشارك في بطولته كل من: نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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