تركي أل الشيخ يحقق أمنية سليمان عيد بعد رحيله

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، عن قرار جديد له بشأن الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضي.

المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة للفنان الراحل سليمان عيد مع النجم كريم عبد العزيز، وكتب: "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخوي عدنان كيال المسؤل عن المسرحيات في موسم الرياض على ان سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من ١٠ مسرحيات في اخر ٦ سنوات في المملكة، وأنه أبلغه منذ أيام برغبته ان يكون في الموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز، لكن القدر لم يمهله، وهذه إرادة الله".

وتابع،:" لذلك وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشارك في المسرحية والموسم القادم وأيضا بلغني أنه ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجهت بالاستفادة منه في الموسم ".

الفنان الراحل سليمان عيد، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 64 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.