تامر عبدالمنعم يشرف على الاستعدادات النهائية لحفل عيد الربيع الجمعة المقبل

كتبت- منال الجيوشي

بدأ الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج احتفالية "عيد الربيع"، الاستعدادات النهائية للاحتفالية والتي من المقرر إقامتها الجمعة المقبل على مسرح البالون.

تقام احتفالية "عيد الربيع" تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم الفنان تامر عبدالمنعم خلال إحتفالية عيد الربيع مجموعة من الفقرات التي يشارك فيها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية وفرقة أنغام الشباب ويقام الحفل على فصلين.

حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية خلال الفصل الأول من الحفل استعراضات ميدلي فولكلور تصميم الفنان القدير محمود رضا، استعراض وطني بعنوان "شايل مصر في قلبك" تصميم إيناس عبدالعزيز.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية استعراضات الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني وهو من تصميم وأداء ندى بهجت، استعراض وطني بعنوان "سلام سلاح" تصميم محمد سلام وتقدم فرقة أنغام الشباب فقرة ميدلي وطني لشباب لايف تيم.

من ناحية يعود العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى خلال الفصل الثاني من إحتفالية عيد الربيع إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية للمصمم محمد القذافي، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية للمصمم محمد أبو صالح .. مكياج إسلام عباس .. ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبدالمجيد، مادة فيلمية شريف رضا مخرج منفذ أحمد شعراوي، محمد عمر، أحمد مصطفى.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرتها مستوحاة من أعمال الثمانينات والتسعينيات التي أثرت في أجيال كثيرة وهي فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم.