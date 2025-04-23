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هاجر أحمد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

09:00 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
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    هاجر احمد
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    هاجر احمد في أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    هاجر احمد
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها أحدث ظهور لها وهي تستمتع بوقتها في أحد الفنادق الشهيرة.

ونشرت هاجر صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر القمرات"، "شكلك زي القمر بجد"، "صاحبة اجمل عيون في الكون"، "أحلى على الأحلى"، "أجمل فتاة على الإطلاق".

يُذكر أن الفنانة هاجر أحمد شاركت في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، إلى جانب مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.

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هاجر أحمد جلسة تصوير
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