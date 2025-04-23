حدث بالفن | تعليق محمد رمضان على اطلالته المثيرة بأمريكا والأيام الأخيرة في حياة إيناس النجار
12:01 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاء عامر تكشف عن صدقة جارية على روح سليمان عيد، أول تعليق من مي الغيطي بعد زفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، داليا مصطفى ترقص مع رانيا يوسف في عيد ميلادها، أول تعليق من محمد رمضان على إطلالته المثيرة للجدل، مروة صبري: "إيناس النجار كانت هتتجوز بعد رمضان وبيتها كان جاهز"
وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..
حدث بالفن وفاء عامر صدقة جارية على روح سليمان عيد مروة صبري لبلبة تتصدر تريند جوجل مي الغيطي زفاف مي الغيطي نجل سليمان عيد المركز الكاثوليكي المصري للسينما حدادا على البابا فرنسيس سلاف فواخرجي داليا مصطفى ترقص عمرو سعد فيلم The Crows محمد رمضان
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