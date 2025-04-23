حدث بالفن | تعليق محمد رمضان على اطلالته المثيرة بأمريكا والأيام الأخيرة في حياة إيناس النجار

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاء عامر تكشف عن صدقة جارية على روح سليمان عيد، أول تعليق من مي الغيطي بعد زفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، داليا مصطفى ترقص مع رانيا يوسف في عيد ميلادها، أول تعليق من محمد رمضان على إطلالته المثيرة للجدل، مروة صبري: "إيناس النجار كانت هتتجوز بعد رمضان وبيتها كان جاهز"

وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..