جوري بكر بدون مكياج ووائل جسار بصحبة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فدى عابد

شاركت الفنانة فدوى عابد جمهورها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بدون مكياج ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أسيل عمران

ظهرت الفنانة السعودية أسيل عمران وسط الطبيعة"، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئ.

هدى المفتي

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وظهرت هدى بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

هنأت الفنانة كارولين عزمي النجمة ميرنا نور الدين بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وإنتي طيبة، بحبك".

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن مع زوجها الفنان شريف رمزيـ، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة لها على طريقة السيلفي، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وائل جسار

شارك الفنان اللبناني وائل جسار صورة جديدة له وظهر خلالها مع زوجته ميري جسار، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.