تركي آل الشيخ يعلن ترسية عقد مشروع تطوير دار الأوبرا الملكية بتكلفة 4 مليار ريال

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن ترسية عقد مشروع تطوير "دار الأوبرا الملكية" بتكلفة استثمارية تبلغ 4 مليارات ريال.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك": "صرح ثقافي يصدح بالجمال؛ شركة الدرعية تعلن ترسية عقد مشروع تطوير دار الأوبرا الملكية في الدرعية‬ بمبلغ يتجاوز ٤ مليار ريال ... حوالي مليار وشوي دولار".

وتضم دار الأوبرا الملكية قاعة تتسع إلى 2000 مقعد، إلى جانب مسرح، وإستوديو، ومدرّج على السطح، وعدد من القاعات متعددة الاستخدامات، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 3100 مقعد.

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