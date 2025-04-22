"مكنش قصدي أطلع بالشكل ده".. أول تعليق من محمد رمضان على إطلالته المثيرة للجدل

كتب- معتز عباس:

رد النجم محمد رمضان على الانتقادات التي وجهت له بسبب إطلالته المثيرة للجدل، خلال مشاركته في مهرجان وادي كوتشيلا للفنون والموسيقى، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا: "أنا كنت مأجل الرد لأني كنت مركز في الحفل التانية في كوتشيلا اللي شايل فيها اسمي واسم بلدي وجمهوري اللي في ضهري من أول يوم اللي حافظني وكبرت قدام عينه".

وأضاف: "جمهوري عارف إن عمر ما محمد رمضان لبس واحدة ست لا فيلم ولا في مسلسل مع كامل الاحترام للفنانين اللي عملو الدور ده، جمهوري اللي حافظني عارف أن محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب ولكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا عمره هيلبس حلق، جمهوري اللي كبرت قدام عينه عارف أن اكيد الاوتفيت في الحفلة الأولى رمضان ميقصدش أنه يطلع بالشكل اللي اترجم بيه على السوشيال ميديا".

وأكمل: "احنا كان الغرض الظهور بحاجة فرعوني فريدة المصممة كتر خيرها يمكن مكنش معاها جنيهات كفايا البتاع طلع قصير شوية، لكن أكيد محمد رمضان اللي احنا عارفينه ميقصدش لأن رمضان ميلبس حمالة صدر "برا" يا ليفة".

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تعرض محمد رمضان، لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

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