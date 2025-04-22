بالصور.. نجوم الفن يشاركون في احتفالات العيد القومي لأسيوط

كتبت- منال الجيوشي

شارك عدد من نجوم الفن في احتفالات العيد القومي، لمحافظة أسيوط، منهم: فتوح أحمد وتامر عبد المنعم وأحمد بدير، وقام باستقبالهم محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر

وأعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بحفاوة الاستقبال من قيادات محافظة أسيوط، وخلال رحلتها تجولت في عدد من الأماكن بالإضافة إلى أنها ذهبت إلى الأرض الزراعية داخل المحافظة .

كما زارت الفنانة لقاء سويدان دير المحرق مع الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والي يعد واحدًا من أهم الأديرة والمزارات المسيحية والآثار القبطية المصرية