"بفستان أبيض".. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد حفل زفافها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رنا رئيس عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عقب حفل زفافها الذي أقيم يوم الإثنين 17 مارس الماضي.

ونشرت رنا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان "أبيض" أنيق ومميز.

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تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا جمالك يا رنا"، "حلاوتك في الأبيض"، "صور جميلة قوي"، "جمالك يا ريكا".

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عدد من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم،وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، إنجي كيوان، من تأليف خالد صلاح، ومن إخراج محمد سامي.

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