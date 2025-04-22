"بإطلالة أنيقة".. أحدث جلسة تصوير لـ كارولين عزمي تخطف بها الأنظار

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة كارولين عزمي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت كارولين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأسود يليق بك"، "وقمر وشياكة وحلاوة"، "أحلى الحلوين"، "انتي الجمال كله".

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يذكر أن، كارولين عزمي خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة صفوة، والفنانة غادة طلعت، وآخرين، وإخراج محمد عبد السلام.

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