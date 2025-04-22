بالصور.. مهرجان كان السينمائي يعلن عن البوستر الرسمي للدورة الثامنة والسبعين

كتب - معتز عباس:

أعلن مهرجان كان السينمائي عن البوستر الرسمي لدورته الـ 78، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل.

لأول مرة في تاريخ مهرجان كان، يتضمن البوستر هذا العام نسختين فريدتين، عن الفيلم الفرنسي الشهير "رجل وامرأة" للمخرج كلود لولوش، احتفاءً بالذكرى الـ 60 لتصوير الفيلم عام 1965، والذي حقق آنذاك شهرة عالمية واسعة وأثرًا بالغًا في عالم صناعة السينما.

بوستر مهرجان كان من تصميم وكالة هارتلاند فيلا Hartland Villa التي اعتادت تصميم هوية المهرجان البصرية في السنوات الأخيرة.



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