بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها على "انستجرام"

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نانسي عجرم متابعيها أحدث ظهور لها، من حفلها الغنائي الذي أقيم في مدينة "أربيل" بالعراق يوم السبت الماضي.

ونشرت نانسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أسود، وعلقت: "بعض الليالي تبقى للأبد! شكرًا أربيل".

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تستعد نانسي لإحياء حفل غنائي في الجامعة الأمريكية في بيروت وذلك بتاريخ 20 يونيو المقبل.

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