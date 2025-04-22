مروة صبري: "إيناس النجار كانت هتتجوز بعد رمضان وبيتها كان جاهز"

كتبت- سهيلة أسامة:

علقت الإعلامية مروة صبري، على ما تم تداوله من شائعات حول الفنانة الراحلة إيناس النجار بشأن دخولها في علاقة مؤذية كانت سببًا في وفاتها.

وقالت مروة، من خلال برنامجها "قعدة ستات" نقلًا عن تصريحات سوار النجار شقيقة إيناس: "إيناس مكنتش في علاقة مؤذية، كانت بتحب راجل محترم، وكانت هتتجوز بعد رمضان، وبيتها كان جاهز".

وأضافت: "للناس اللي كانت بتقول إنها كانت علاقة سامة بقالها 7 سنين وهو اللي دمرها وحطمها، وهو السبب في موتها الكلام ده، مالوش أي أساس من الصحة".

وتابعت: إيناس النجار كانت بتحب راجل محترم، وحفاظًا على إن أختها مش حابة تقول هو مين، والراجل ده كان واقف معاها في فترة الغيبوبة وقال أنا عايز أكتب كتابي عليها، قالوله مينفعش تكتب كتابك عليها وهي في غيبوبة، من كتر ماهو بيحبها، مش عايز يتخلى عنها".

ورحلت الفنانة التونسية إيناس النجار، عن عالمنا يوم الإثنين 31 مارس، بعد صراع مع المرض، إثر معاناتها من انفجار المرارة، و تسمم الدم.

View this post on Instagram A post shared by Aadet Settat - قعدة ستات (@aadetsettat)

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من مي الغيطي بعد زفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون (صور)

أحمد المسلماني يكرّم رشوان توفيق ومحمد فاضل بـ"وسام ماسبيرو للإبداع"

بسبب طريقتها في الاحتفال بـ شم النسيم.. لبلبة تتصدر تريند جوجل

صابرين عن تصريح "الكوارع": "الستات هاجمتني وقالوا عاملة عمليات تجميل"

تركي آل الشيخ يعلق على صورة لتمثال فرعوني: "الشبه كبير رغم مرور آلاف السنين"