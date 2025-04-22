سلاف فواخرجي بعد مشاركتها نجوم مصر بأعياد الربيع: "إنتوا أهل حقيقيين"

كتب-مصطفى حمزة:

وجهت النجمة السورية سلاف فواخرجي، رسالة إلى النجمة إلهام شاهين، ونجوم مصر، عقب حضورها احتفالهم بمناسبة شم النسيم.

النجمة السورية سلاف فواخرجي، نشرت صور لها من حضور المناسبة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "ثورة الحب المصرية، خلقت بقلبي سعادة لاتوصف، بشكركم من قلبي عليها، إلي الشرف كون موجودة معكم وبينكم ، انتوا أهل حقيقيين وغاليين، ودايما عمار يا مصر، ودايما بالفرح يا أجدع ناس".

وجاءت رسالة النجمة السورية، ردا على ترحيب النجمة إلهام شاهين بها، بعد حضورها الاحتفال بمناسبة شم النسيم، مع نخبة من النجوم، ومنهم هاني رمزي، ولبلبة، خالد زكي، نبيلة عبيد.



نقابة الفنانين السورية، أعلنت الأسبوع الماضي، شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي، مؤكدة أن الشطب تم بسبب إنكار الفنانة الجرائم الأسدية ، و تنكرها لآلام الشعب السوري.