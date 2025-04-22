حدادًا على البابا فرنسيس.. إلغاء مظاهر الاحتفال بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في بيان رسمي عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفقرة الفنية بحفل افتتاح الدورة الـ 73 من المهرجان، حدادًا على رحيل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وجاء في البيان: "حداداً على روح قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية بالعالم، قررت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثالثة والسبعين إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفقرة الفنية بحفل افتتاح أقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي".

تابع البيان: "واقتصر الحفل على تكريم السادة الفنانين وصُنّاع السينما، والذي سيقام بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وقد قررت اللجنة أيضاً أن تقام عروض الأفلام والندوات الفنية مع أبطال وصُنّاع الأفلام وفقاً للجدول المُحدد مُسبقا".

وأعلن الفاتيكان، وفاة البابا فرنسيس أمس الإثنين 21 أبريل 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا في مقر إقامته في كازا سانتا مارتا بالفاتيكان.

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