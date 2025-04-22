مروان موسى يستعد لطرح ألبومه الجديد "الرجل الذي فقد قلبه" في هذا الموعد

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مغني الراب مروان موسى عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، والمقرر طرحه يوم 5 مايو المُقبل عبر جميع المنصات الموسيقية.

ويضم الألبوم خمسة أجزاء تمثل المراحل الخمس للحزن ،الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والقبول.

وقال موسى في بيان صحفي: "لم يظهر هذا الألبوم بين ليلة وضحاها، بل نحته الزمن والحزن والإرادة، واستغرق وقتًا طويلًا لأن كل كلمة ونغمة فيه تعكس مشاعر حقيقية".

وأضاف: "الألبوم يعكس المراحل التي مررت بها بعد فقدان والدتي، وهو ليس فقط حديثًا عن ألم الفقدان، بل محاولة لاكتشاف القوة مجددًا ومساعدة من يمرون بتجارب مماثلة، خاصة من الجيل الأصغر".

وأشار موسى إلى أنه سجل الألبوم في عدة دول، منها مصر، هولندا، ألمانيا، تايلاند، إنجلترا، ولوس أنجلوس، مؤكدًا أن لكل مكان بصمته الخاصة التي أضفت طابعًا فريدًا على الأغاني.

واختتم قائلًا: "أنا فخور جدًا بهذا المشروع، ومتحمس لمشاركته مع العالم، أتمنى أن يجد كل مستمع في الألبوم أغنية تعبر عنه".

يُذكر أن مروان موسى طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "بص يا كبير"، من كلماته وألحانه، وإخراج يوسف هريدي.

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