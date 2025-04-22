ريم مصطفى ضيفة برنامج "معكم" في هذا الموعد

كتبت- نوران أسامة:

تحل الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك في حلقة خاصة تُعرض يوم الخميس المقبل 24 أبريل، عبر شاشة قناة ON.

وروجت الشاذلي للحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البرومو الرسمي وعلقت: "الخميس، ريم مصطفى في ظهور متميز مع منى الشاذلي".

يُذكر أن ريم مصطفى شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

مسلسل سيد الناس، تدور أحداثه في إطار شعبي، إذ تنقلب حياة "جارحي" الذي يجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول مع ثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأسرار، وفي الوقت نفسه، يواجه البطل مجموعة من الأعداء والخصوم، ما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي مثير، مليء بالمفاجآت والتقلبات التي تبقي المشاهدين في حالة ترقب دائم للنتيجة.

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