تعرف على موعد حفل هيفاء وهبي في ألمانيا ضمن فعاليات جوائز "DAFBAMA Music"

كتبت- نوران أسامة:

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز DAFBAMA Music Awards، والمقرر إقامته في 31 مايو المقبل بألمانيا.

وروجت "هيفاء"للحفل من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

يُذكر أن هيفاء وهبي تشارك خلال الفترة المقبلة في بطولة عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم "أرض جهنم"، الذي يجمعها بالفنان عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد.

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