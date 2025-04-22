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بالصور.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

02:07 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي (3)
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كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الدنيا بدأت ربيع إمبارح"، وظهرت هدى بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "أجمل بوسي في الدنيا، قمر، حلويات، سكر، تجنني ماشاء الله، القمر متصور، جميلة الجميلات، بوسي العسل".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

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