أحمد المسلماني يكرّم رشوان توفيق ومحمد فاضل بـ"وسام ماسبيرو للإبداع"

كتبت- سهيلة أسامة:

كرم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عددًا من رموز الفن، بمنحهم "وسام ماسبيرو للإبداع"، وذلك تقديرًا لمسيرتهم الطويلة في الدراما المصرية.

وحصل الفنان القدير رشوان توفيق على الوسام، في لفتة تكريمية لمسيرته الفنية، وشارك الفنان محمد صبحي في تسليم الجائزة.

كما تم تكريم المخرج الكبير محمد فاضل خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"، وذلك عن مجمل أعماله في مجال الإخراج التلفزيوني.

وأقيمت فعاليات التكريم داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، بحضور نخبة من نجوم الفن والدراما، من بينهم: أشرف عبدالباقي، محمود حميدة، سامح حسين، أيمن سلامة، مدحت العدل، محمد أبوداوود، سامح الصريطي، محمد الغيطي، عمرو محمود ياسين، أحمد عبدالعزيز، فتوح أحمد، وجمال عبدالناصر.

كما يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية، وجلستين للحوار والنقاش، وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المختصة.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عودة ماسبيرو للإنتاج وذلك عبر مسلسل طلعت حرب بالتعاون مع مدينة الإنتاج

اقرأ أيضًا:

بالصور- هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

عمرو دياب يوجه رسالة لجمهور الكويت قبل حفل 8 مايو

كريم فهمي يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته دانيا البناوي