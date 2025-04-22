محمد صبحي: مستعد للعمل الفني بالتليفزيون المصري ولو بـ40 جنيهًا

كتب- عمرو صالح:

قال الفنان محمد صبحي، إن عودة الدرما والفن المصري إلى سابقه يتطلب تكاتفًا واصطفافًا وطنيًّا كبيرًا من المتخصصين والمعنيين بالأمر، مشيرًا إلى أن الشاشة المصرية تعاني عدة تغيُّرات طرأت عيها خلال الفترة الأخيرة .

وأوضح صبحي، خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الدراما المصرية، الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، بمبنى ماسبيرو، أن إعلانات الأكل والمشروبات استحوذت على أوقات طويلة من الوقت المخصص لها، فضلًا عن إعلانات الكمبوندات وإعلانات المساكن الفاخرة التي تكاد تخلق فتنة مجتمعية، داعيًا إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة بضوابط صارمة للإعلانات والتسويق.

وأشار الفنان إلى أن هناك بعض الكلمات الثابتة في الشاشة استحوذت على مساحات كبيرة منها، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك الأمر؛ لتعود الشاشة المصرية إلى سابقها .

واختتم صبحي حديثه مؤكدًا اعتزامه العمل الفني داخل ماسبيرو بأقل راتب مادي، باعتباره رد جميل لبيته الأول، قائلًا "مستعد أرجع أشتغل فن في التليفزيون المصري من جديد ولو بـ40 جنيهًا".

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