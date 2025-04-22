بسبب طريقتها في الاحتفال بـ شم النسيم.. لبلبة تتصدر تريند جوجل

كتبت - سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة لبلبة محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو لها أثناء احتفالها بعيد شم النسيم بطريقة بسيطة وعفوية.

وظهرت لبلبة في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تحمل بصل أخضر، وخبز، وفسيخ، وجلست في أحد الحدائق العامة لتناول وجبة الفسيخ في أجواء احتفالية.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة لبلبة كان فيلم "عصابة الماكس"، من بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، مصطفى بسيط، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا وحمو بيكا.

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