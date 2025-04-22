صابرين عن تصريح "الكوارع": "الستات هاجمتني وقالوا عاملة عمليات تجميل"

كتبت - نوران أسامة:

علقت الفنانة صابرين على الجدل الذي أثير مؤخرًا بعد تصريحاتها عن فوائد "الكوارع"، مؤكدة أنها واجهت هجومًا واسعًا من بعض السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صابرين، خلال لقائها في برنامج "السهرة" مع الإعلامية مها الصغير على قناة CBC: "كل ما بقول تصريح للستات تطلع هجمات شرسة، مش فاهمة ليه، في فترة قعدت أقول إيه الحاجات اللي بعملها دايمًا، ولما قولت إني بحب الكوارع لاقيت جروبات ستات بتقول قال كوارع قال... وإحنا شايفين في وشها بوتوكس وعمليات".

وأضافت: "يا جماعة، إحنا بنعمل كل حاجة حلوة لو في دكتور كويس أنا بروح له علشان يعملي إبرة نضارة بروح، وبروح لحد يظبطلي وشي، لإن إحنا بنتعرض لإضاءة ومجهود ذهني وبدني وميكب طول وحاجات كتير أوي لازم نهتم بالجلد بتاعنا، بس مش بعمل عمليات جراحية، واللي الناس مش عارفاه بجد هو الروح، الناس لما بيشوفوني على الحقيقة بيقولوا إنتي طفلة".

وتابعت: "أنا واخدة الحياة ببساطة، إحنا بنقدم أدوار صعبة ومعقدة، فلازم يكون فيه تصالح مع النفس".

وكانت كشفت الفنانة صابرين عن حرصها على تناول "الكوارع" واعتبارها سر من أسرار جمالها.

يُذكر أن آخر أعمال صابرين كان مسلسل "إقامة جبرية"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، وآخرين، وظهر أحمد حاتم كضيف شرف. العمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج.

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