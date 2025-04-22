"سعر التذكرة 800 جنيه".. تفاصيل أول حفل لـ بابلو ومروان موسى
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كتب-مصطفى حمزة:
تعاقد مؤدي أغاني الراب مروان موسى، على مشاركة منافسه مروان بابلو، في حفل يقام تحت عنوان "مشروع مين".
الحفل، الذي يجمع مؤديا أغاني الراب"بابلو"، و "موسى"، للمرة الأولى يقام في كايرو فيستيفال سيتي، يوم 23 مايو المقبل.
وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 550، و 800 جنيه.
مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، شارك مؤخرا في الحفلات التي أقيمت ضمن فعاليات سباق السيارات" كورنيش جدة"، إلى جانب نخبة من أهم النجوم العالميين، وفي مقدمتهم جنيفر لوبيز، و أشر، وفريق الموسيقى الإليكترونية " "Major Lazer Sound System".
وطرح مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، خلال عيد الفطر، 4 أغاني وهي "غنيمة"، و "لماذا"، و "واورا"، و "بونو".
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