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"سعر التذكرة 800 جنيه".. تفاصيل أول حفل لـ بابلو ومروان موسى

12:12 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    بابلو
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    مروان موسى
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كتب-مصطفى حمزة:

تعاقد مؤدي أغاني الراب مروان موسى، على مشاركة منافسه مروان بابلو، في حفل يقام تحت عنوان "مشروع مين".

الحفل، الذي يجمع مؤديا أغاني الراب"بابلو"، و "موسى"، للمرة الأولى يقام في كايرو فيستيفال سيتي، يوم 23 مايو المقبل.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 550، و 800 جنيه.

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، شارك مؤخرا في الحفلات التي أقيمت ضمن فعاليات سباق السيارات" كورنيش جدة"، إلى جانب نخبة من أهم النجوم العالميين، وفي مقدمتهم جنيفر لوبيز، و أشر، وفريق الموسيقى الإليكترونية " "Major Lazer Sound System".

وطرح مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، خلال عيد الفطر، 4 أغاني وهي "غنيمة"، و "لماذا"، و "واورا"، و "بونو".

بابلو ومروان موسى أغاني الراب حفل غنائي
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