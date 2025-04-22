تركي آل الشيخ يعلق على صورة لتمثال فرعوني: "الشبه كبير رغم مرور آلاف السنين"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة لشخص يقف بجانب تمثال فرعوني، وعلق على الشبه الكبير بينهما.

ونشر "آل الشيخ" الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "استوقفتني الصورة... الشبه كبير رغم مرور آلاف السنين، مرة سمعت من عالم آثار أمريكي تجاوز 90 عامًا منذ عدة سنوات، وهو كان صديق ولا أعلم هل هو حي الآن أم لا".

وتابع: "الشاهد أنه قال لي إن أرض مصر تحتوي على أكثر من 40% من آثار العالم، لا أعرف صحة المعلومة، لكنني أعتقد أنها قريبة من الحقيقة".

من جانب آخر المستشار تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا عن التجهيز لشيء تاريخي لموسم الرياض هذا العام.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، وقال: "أنا والدكتور راكان وأبو سعيد، الآن في الذهاب لتوقيع اتفاقية مهمة جدًا ومفاجاة، ستكون شئ تاريخي لموسم الرياض وسنعلن عنها خلال شهر".

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