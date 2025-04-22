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بملابس "المداح".. حمادة هلال يفاجئ جمهوره في حفل شم النسيم

11:53 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

حمادة هلال يفاجئ جمهوره في حفل شم النسيم

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كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان حمادة هلال، مساء أمس الإثنين، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل نادي الشمس الرياضي، وذلك ضمن احتفالات موسم شم النسيم، وسط حضور جماهيري كبير.

وفاجأ "هلال" جمهوره بإطلالة لافتة، إذ ارتدى الجلباب التي اشتهر بها في شخصية "صابر" ضمن أحداث مسلسل "المداح" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ويستعد حمادة هلال لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "مش مرتاح"، والمقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

يُذكر أن حمادة هلال شارك في موسم دراما رمضان 2025 بالجزء الخامس من مسلسل "المداح - أسطورة العهد"، والذي شارك في بطولته: غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، غادة طلعت، وخالد سرحان. والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.

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نادي الشمس الرياضي شم النسيم المداح
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