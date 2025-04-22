كريم فهمي : أنا و ياسمين عبد العزيز نعاني من اضطراب فرط الحركة

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان كريم فهمي، تفاصيل اكتشافه معاناته، من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مؤكدًا أن النجمة ياسمين عبدالعزيز، لديها نفس الأعراض.

الفنان كريم فهمي، خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، تحدث مع الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل معاناته من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

وقال:" ممكن لو حضرتك بتكلميني في حاجة، غصب عني ممكن دماغي تروح حتة تانية، وياسمين عبد العزيز، برضه عندها فرط حركة رهيب، مبنعرفش نركز غير في اللي بنحبه، لو بنعمل حاجة بنحبها بنعملها على أكمل وجه".

وأوضح:" لاحظت أن إبنتي عندها عدم تركيز، وعندما ذهبت أطمن عليها، قالت لي الدكتورة على فكرة انت كمان عندك، ولما رجعت بالذاكرة، تذكرت إني كنت إحيانا أبقى مش مركز مع المدرس بالفصل.

الفنان كريم فهمي، شارك النجمة ياسمين عبد العزيز، بطولة مسلسل " وتقابل حبيب"، الذي عرض في رمضان الماضي.