إعلان

كريم فهمي يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته دانيا البناوي

11:13 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

كريم فهمي وزوجته

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة جديدة جمعته بزوجته دانيا البناوي.

ونشر فهمي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، واكتفى بوضع إيموجي "قلب" تعليقًا على الصورة.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من محبيه، وجاء التعليقات: "ما شاء الله"، "ربنا يحميكم"، "إيه الجمال والحلاوة دي كلها".

يُذكر أن الفنان كريم فهمي شارك في السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين. العمل من إنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضًا:

بالصور- هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

عمرو دياب يوجه رسالة لجمهور الكويت قبل حفل 8 مايو

كريم فهمي زوجة كريم فهمي دانيا البناوي إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

يشمل التعليات.. مصادر تكشف تفاصيل إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري
البنك المركزي يكشف مصير العملات البلاستيكية وسر الـ10 جنيه الورقية الحديثة
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء