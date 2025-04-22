كريم فهمي يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته دانيا البناوي

كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة جديدة جمعته بزوجته دانيا البناوي.

ونشر فهمي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، واكتفى بوضع إيموجي "قلب" تعليقًا على الصورة.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من محبيه، وجاء التعليقات: "ما شاء الله"، "ربنا يحميكم"، "إيه الجمال والحلاوة دي كلها".

يُذكر أن الفنان كريم فهمي شارك في السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين. العمل من إنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.

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