كريم فهمي يعلق على صفقة انتقال زيزو من "الزمالك" إلى "الأهلي"

كتبت- منى الموجي:

حل الفنان كريم فهمي مساء الاثنين 21 أبريل، ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON E، ليتحدث عن دوره في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في رمضان 2025، وعن الكثير من التفاصيل المتعلقة بحياته الفنية والشخصية.

ووجهت لميس سؤالا لـ كريم، بشأن رأيه في صفقة انتقال لاعب كرة القدم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، ليعلق: "الجمهور له كل الحق إنه يزعل ولكن فيه حاجات ممكن تكون ورا الموضوع ده ومنقدرش نلوم اللاعب عليها، إحنا كجمهور أهلي زعلنا لما رمضان صبحي مشي بالعكس كمان رمضان صبحي كان بيلعب في الأهلي من وهو لسه طفل عنده 8 سنين وكان محسوب إنه هيبقى أسطورة في النادي الأهلي".

وتابع "أنا بعذر جمهور نادي الزمالك جدا لأنه جمهور واقف ورا ناديه، بغض النظر عن القرارات صح ولا غلط اللي بتتاخد أيا كان مين اللعيبة.. وفيه علاقة بين الأهلي والزمالك هي علاقة حب اكتر، أقولك ليه انتي أهلاوية صميمة لو جيت قلتلك بكرة الصبح مفيش نادي الزمالك"، لترد لميس "لأ إزاي ده أنا أقف أدافع عنه للنهاية، ولو جبتي حد عاقل من الزمالك قلتيله كده عن الأهلي هيقول نفس الكلام، لأن فين المتعة".

كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، ومجموعة كبيرة من الفنانين.



